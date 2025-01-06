За гроші обіцяв іноземцям допомогти зі вступом: у Києві судитимуть експрацівника вишу
Київ • УНН
У Києві судитимуть колишнього працівника університету, який взяв 74 тисячі гривень з іноземців за обіцянку допомогти зі вступом. Насправді абітурієнти отримали звичайні запрошення на навчання в загальному порядку.
У Києві судитимуть колишнього працівника закладу вищої освіти, який за 74 тисячі гривень обіцяв влаштувати двох іноземців "на навчання". Натомість абітурієнти отримали запрошення на навчання в загальному порядку. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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Правоохоронці встановили, що іноземці намагалися знайти спосіб законно в'їхати на територію України під приводом вступу до університету. Колишній радник з міжнародних зв'язків одного з вишів Києва пообіцяв допомогти їм в обмін на винагороду.
Завдяки зарахуванню на навчання іноземці мали отримати студентську посвідку на проживання терміном від чотирьох до п'яти років.
Майбутнім студентам обіцяли надалі допомогти із влаштуванням до навчального закладу, що дасть їм змогу безперешкодно перетинати кордон України, без фактичного відвідування навчального закладу та складання підсумкових іспитів останніми,
Працівника університету затримали під час одержання коштів від "абітурієнтів". Згодом правоохоронці встановили, що насправді посадовець не вживав жодних заходів, аби незаконно сприяти вступу на навчання іноземців.
Тобто фактично ошукав іноземців. Запрошення на навчання абітурієнти отримали у загальному порядку, як усі інші потенційні студенти,
Зловмиснику повідомили про підозру в:
- сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон – частина 3 статті 332 Кримінального кодексу;
- підбурюванні до одержання неправомірної вигоди – частина 5 статті 27, частина 4 статті 368-3 Кримінального кодексу;
- шахрайстві – частина 1 статті 190 Кримінального кодексу.
Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
У Києві шахрайка ошукала пенсіонерку на понад 380 тисяч гривень10.12.24, 05:34 • 108138 переглядiв