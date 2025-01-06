За гроші обіцяв іноземцям допомогти зі вступом: у Києві судитимуть експрацівника вишу

У Києві судитимуть колишнього працівника закладу вищої освіти, який за 74 тисячі гривень обіцяв влаштувати двох іноземців "на навчання". Натомість абітурієнти отримали запрошення на навчання в загальному порядку. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

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Правоохоронці встановили, що іноземці намагалися знайти спосіб законно в'їхати на територію України під приводом вступу до університету. Колишній радник з міжнародних зв'язків одного з вишів Києва пообіцяв допомогти їм в обмін на винагороду.

Завдяки зарахуванню на навчання іноземці мали отримати студентську посвідку на проживання терміном від чотирьох до п'яти років.

Майбутнім студентам обіцяли надалі допомогти із влаштуванням до навчального закладу, що дасть їм змогу безперешкодно перетинати кордон України, без фактичного відвідування навчального закладу та складання підсумкових іспитів останніми,