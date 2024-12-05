Южная Корея: президент и министр обороны обвинены в государственной измене, прокуратура запретила поездки высокопоставленных чиновников

Полиция начала расследование дела президента Юн Сук Ёля и экс-министра обороны Южной Кореи Ким Йон Хена. В жалобах обвиняют не только Йона и Юн Сук Ёля, но и ряд других высокопоставленных чиновников. Обвинения связаны с действиями должностных лиц во время объявления военного положения. Известно, что прокуратура наложила запрет на поездки для бывшего министра обороны страны.

Передает УНН со ссылкой на Yonhap.

Полиция начала расследование по обвинениям президента Юн Сук Йоля в государственной измене, объявив на этой неделе военное положение.

Расследование было поручено следственной группе по вопросам безопасности при Национальном следственном управлении Национального полицейского агентства после подачи двух жалоб.

Одна жалоба была подана мелкой оппозиционной партией «Восстановление Кореи», а другая - группой из 59 активистов. В жалобах обвиняется не только Юн, но и бывший министр обороны Ким Ён Хен, начальник штаба армии генерал Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин в государственной измене и других подобных обвинениях за их роль в объявлении и последующей отмене военного положения во вторник.

В четверг прокуратура наложила запрет на поездки для бывшего министра обороны Ким Юн Хена до расследования обвинений в государственной измене

Йон объявил военное положение во вторник вечером по предложению Кима на фоне усиления политического тупика в отношениях с контролируемой оппозицией Национальной ассамблеей. Он отменил приказ через шесть часов после того, как Ассамблея проголосовала за его прекращение.

Напомним

Ранее УНН передавал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявилшувал на этой неделе введение военного положения в стране: для «уничтожения про-северокорейских сил и поддержания конституционного порядка». В Сеуле произошли столкновения между гражданами и военными, которые заблокировали здание парламента. Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джемен подчеркнул, что военное положение является антиконституционным и противоречит интересам общества.

Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения. Голосование за импичмент запланировано на 6-7 декабря, для одобрения нужно две трети голосов Национальной ассамблеи.

Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны - Reuters