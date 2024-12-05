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Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны - Reuters

Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны - Reuters

Киев  •  УНН

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Юн Сок Йоль назначил Чхве Бен Хэка новым министром обороны после отставки Ким Ен Хена. Смена руководства состоялась после неудачной попытки введения военного положения и политического кризиса в стране.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль назначил нового министра обороны страны. Это произошло после неудачной попытки ввести военное положение в стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Южной Кореи принял отставку министра обороны Ким Ен Хена и вместо него на эту должность назначил Чхве Бен Хека, который был послом Южной Кореи в Саудовской Аравии.

Сообщается, что Ким, который в среду подал в отставку, рассматривался как центральная фигура в объявлении военного положения Юном во вторник. Именно он дал такую рекомендацию президенту страны, о чем свидетельствуют документы об импичменте от оппозиции, а также высокопоставленный военный чиновник.

Как результат, выдвижение новой кандидатуры стало первым официальным шагом Юна после того, как он в среду утром объявил уже об отмене военного положения. Все это происходило на фоне политических потрясений и дипломатических последствий.

Напомним

Во вторник вечером Юн объявил "чрезвычайное" военное положение, обвинив оппозицию страны в "парализации" правительства "антигосударственными" действиями. После этого в Сеуле произошли столкновения между гражданами и военными, которые заблокировали здание парламента.  Позже стало известно, что Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, введённого президентом Юн Сок Ёлем. 

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о приостановлении действия военного положения (ВП), объявленного 3 декабря. 

Также оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Йоля из-за введения военного положения. Голосование за импичмент запланировано на 6-7 декабря, для одобрения нужно две трети голосов Национальной ассамблеи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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