Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны - Reuters
Киев • УНН
Юн Сок Йоль назначил Чхве Бен Хэка новым министром обороны после отставки Ким Ен Хена. Смена руководства состоялась после неудачной попытки введения военного положения и политического кризиса в стране.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль назначил нового министра обороны страны. Это произошло после неудачной попытки ввести военное положение в стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Президент Южной Кореи принял отставку министра обороны Ким Ен Хена и вместо него на эту должность назначил Чхве Бен Хека, который был послом Южной Кореи в Саудовской Аравии.
Сообщается, что Ким, который в среду подал в отставку, рассматривался как центральная фигура в объявлении военного положения Юном во вторник. Именно он дал такую рекомендацию президенту страны, о чем свидетельствуют документы об импичменте от оппозиции, а также высокопоставленный военный чиновник.
Как результат, выдвижение новой кандидатуры стало первым официальным шагом Юна после того, как он в среду утром объявил уже об отмене военного положения. Все это происходило на фоне политических потрясений и дипломатических последствий.
Напомним
Во вторник вечером Юн объявил "чрезвычайное" военное положение, обвинив оппозицию страны в "парализации" правительства "антигосударственными" действиями. После этого в Сеуле произошли столкновения между гражданами и военными, которые заблокировали здание парламента. Позже стало известно, что Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, введённого президентом Юн Сок Ёлем.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о приостановлении действия военного положения (ВП), объявленного 3 декабря.
Также оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Йоля из-за введения военного положения. Голосование за импичмент запланировано на 6-7 декабря, для одобрения нужно две трети голосов Национальной ассамблеи.