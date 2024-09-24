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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву 50 млн евро для замены вагонов метро

Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву 50 млн евро для замены вагонов метро

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 18:02  •  1781 просмотра

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Европейский инвестиционный банк предоставит Киеву кредит в 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. Это первая часть общего кредита в 200 млн евро, что позволит заменить 120-160 устаревших вагонов российского производства.

Европейский инвестиционный банк и власти Киева подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро вместо российских. Об этом сообщается на Официальном портале Киева, передает УНН.

Детали

Европейский инвестиционный банк и Киев подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. Эта инициатива направлена на модернизацию киевского метрополитена и обеспечение надежности транспорта для жителей мегаполиса. Соглашение подписали сегодня, 24 сентября, в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге во время визита делегации Киевской городской государственной администрации

- говорится в сообщении.

Отмечается, что до войны около 80% подвижного состава киевского метрополитена было российского производства, а потому прекращение этой зависимости - насущная стратегическая задача. Сейчас более 60% парка уже превысило свой срок эксплуатации, и новое финансирование позволит заменить устаревшие вагоны на современные.

Также отмечается, что кредит в 50 млн евро является первой частью кредита на общую сумму 200 млн евро, предоставленного банком. Остальная сумма будет предоставлена после завершения технико-экономического обоснования.

Общее финансирование позволит обновить или заменить 120-160 вагонов метро.

Напомним,

В Киеве возобновлена полноценная работа «синей ветки» метро после 9-месячного ремонта. Интервал движения поездов составляет 3-6 минут в будни и 6-8 минут в выходные дни.

Павел Башинский

Павел Башинский

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