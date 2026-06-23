Европа должна готовиться к новым атакам из-за отчаяния путина - Андрюс Кубилюс

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что российский диктатор Владимир Путин становится всё более отчаянным, и Европа должна быть готова к возможным инцидентам на своей территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Глава оборонного ведомства ЕС предупредил, что Москва продолжит провоцировать Европу, поскольку её позиции на передовой ослабевают.

Кубилюс также упомянул об убийстве на прошлой неделе российского диссидента Семёна Скрипетского, который проживал в Польше, утверждая, что его убили "из-за его картин о Путине".

К сожалению, таких нападений может произойти больше — и даже хуже. Не только в Украине, но и в Европе - сказал он.

Кроме того, еврокомиссар заявил, что ЕС выделил необходимые средства на оборону — имея в виду займы в размере 150 млрд евро в рамках программы SAFE (Security Action for Europe). В настоящее время рассматриваются варианты того, как изменить правила оборонных закупок и рыночные правила.

Теперь мы должны создать рынок для нашей обороны. Это срочно и важно, и мы должны сделать это как можно скорее - добавил он.

Напомним

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европейский Союз должен сохранять последовательность в санкционной политике и отказаться от закупки российских энергоносителей, если стремится заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.