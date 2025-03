Евродепутат намерен инициировать расследование влияния РФ на политику ЕС

“Европе нужен собственный (спецпрокурор Роберт) Мюллер, чтобы исследовать масштабы российских кампаний дезинформации и других нападений на наши демократии. В сентябре я подтолкну Европарламент к таким мерам по очистке наших интернет- и социальных сетей. Пришло время отбиваться!” — написал он в Twitter.

Мюллер в мае 2017 года приступил к расследованию вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 года и сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Europe needs it’s own Mueller, to investigate the extent of Russian disinformation campaigns & other attacks on our democracies. In September I will push the Eur Parliament to such measures to clean up our internet & social media. It’s time to fight back! https://t.co/C4Gby6gJ1O

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 29 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, сенатор Грэм заявил, что санкции США в отношении России не работают.