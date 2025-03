Євродепутат має намір ініціювати розслідування впливу РФ на політику ЄС

“Європі потрібен власний (спецпрокурор Роберт) Мюллер, щоб дослідити масштаби російських кампаній дезінформації та інших нападів на наші демократії. У вересні я підштовхну Європарламент до таких заходів з очищення наших інтернет- і соціальних мереж. Прийшов час відбиватися!”, — написав він у Twitter.

Мюллер у травні 2017 року приступив до розслідування втручання РФ у президентські вибори в США 2016 року і змови між помічниками Трампа і Москвою. Президент США і особи з його оточення неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з російськими офіційними особами в період передвиборної кампанії 2016 року. Москва також безліч разів спростовувала твердження про спроби вплинути на хід виборів в США.

Europe needs it's own Mueller, to investigate the extent of Russian disinformation campaigns & other attacks on our democracies. In September I will push the Eur Parliament to such measures to clean up our internet & social media. It's time to fight back! https://t.co/C4Gby6gJ1O

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 29 липня 2018 р.

