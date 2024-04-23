В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя
КНДР провела ядерные учения, имитируя быструю контратаку
В Одессе вражеский обстрел повредил 14 квартир и 7 человек получили ранения, из них 2 детей
Китай запускает масштабную программу стимулирования для развития отрасли электромобилей
В Киеве работает противовоздушная оборона
В Киеве и области объявлена воздушная тревога
российские Шахеды летят на Киев из Обухова
Популярные
Войска рф продвинулись в Очеретино - DeepState
Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Польши, Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды, обсудив сотрудничество и Глобальный саммит мира
"Вопрос номер один - ПВО": Зеленский встретился с конгрессменами США
российский "Газпром" стал лидером поставки трубопроводного газа в Китай
Через несколько дней или недель после одобрения помощи: конгрессмен сообщил, когда Украина получит новое оружие от США
Публикации
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей
ЕС угрожает запретить платную функцию TikTok Lite из-за беспокойства относительно ее потенциального негативного влияния на психическое здоровье и безопасность детей.
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога
Во Всемирный день книги и авторского права ЮНЕСКО отмечает важность защиты литературных произведений и прав авторов. Первые законы об авторском праве появились еще в 18 веке.
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет
Все вражеские беспилотники, запущенные в сторону Киева с территории России, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений в столице пока не зафиксировано.
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя и призывает Сенат прислать ему пакет законов о национальной безопасности для скорейшего подписания.
КНДР провела ядерные учения, имитируя быструю контратаку
Северная Корея провела ядерные учения с применением реактивных систем залпового огня и системы управления ядерным оружием, чтобы продемонстрировать готовность своих ядерных сил к быстрой контратаке.
В Одессе вражеский обстрел повредил 14 квартир и 7 человек получили ранения, из них 2 детей
По меньшей мере 14 квартир были повреждены и 7 человек получили ранения в результате вражеского обстрела жилого района Одессы.
Китай запускает масштабную программу стимулирования для развития отрасли электромобилей
Китай запускает масштабную программу стимулирования для поддержки развития отрасли электромобилей, продвижения энергоэффективного оборудования, а также стимулирования внутреннего потребления и инвестиций.
В Киеве работает противовоздушная оборона
В Киеве работают системы противовоздушной обороны, и жителям рекомендуется укрыться до окончания авианалета.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога
В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей призывают немедленно укрыться в убежищах гражданской обороны.
российские Шахеды летят на Киев из Обухова
Военно-воздушные Силы Украины информируют о российских Шахедах, которые летят со стороны Обухова курсом на Киев.