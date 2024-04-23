ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей

ЕС угрожает запретить TikTok Lite из-за функции вознаграждения за просмотр. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Европейский союз объявил о возможном запрете новой функции вознаграждения за просмотр в приложении TikTok Lite из-за вопросов безопасности детей. Эта функция, которая предоставляет пользователям вознаграждение за просмотр видеороликов, может быть приостановлена, если не будет решен вопрос обеспечения защиты молодежи во время их использования новых цифровых возможностей.

ЕС заявил данная функция может стать причиной зависимости, аналогичной сигаретной. Комиссия требует от компании представления "убедительных" доказательств того, что дети защищены от потенциальных негативных последствий.

Это может стать первым случаем, когда ЕС использует свои новые полномочия согласно Закону о цифровых услугах (DSA), чтобы наложить санкции на социальные медиа компании.

Комиссия предоставила TikTok время до среды для представления своих аргументов в защиту, которые будут тщательно оценены перед принятием окончательного решения.

Комиссия указала, что функция вознаграждений может быть приостановлена, если не будет предоставлен удовлетворительный ответ на беспокойство о влиянии на психическое здоровье пользователей.

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