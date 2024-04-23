ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  108183 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  110423 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  117941 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  111746 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  154476 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223266 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  395191 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175341 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131647 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102532 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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18 апреля 2024, 06:06  •  401064 просмотра

ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей

ЕС угрожает запретить платную функцию TikTok Lite из-за беспокойства относительно ее потенциального негативного влияния на психическое здоровье и безопасность детей.

Технологии •   •  3061 просмотра
ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей

23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

Во Всемирный день книги и авторского права ЮНЕСКО отмечает важность защиты литературных произведений и прав авторов. Первые законы об авторском праве появились еще в 18 веке.

УНН Lite •   •  5025 просмотра
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

Все вражеские беспилотники, запущенные в сторону Киева с территории России, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений в столице пока не зафиксировано.

Война •   •  8284 просмотра
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя и призывает Сенат прислать ему пакет законов о национальной безопасности для скорейшего подписания.

Война •   •  11430 просмотра
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

КНДР провела ядерные учения, имитируя быструю контратаку

Северная Корея провела ядерные учения с применением реактивных систем залпового огня и системы управления ядерным оружием, чтобы продемонстрировать готовность своих ядерных сил к быстрой контратаке.

Новости Мира •   •  8455 просмотра
КНДР провела ядерные учения, имитируя быструю контратаку

В Одессе вражеский обстрел повредил 14 квартир и 7 человек получили ранения, из них 2 детей

По меньшей мере 14 квартир были повреждены и 7 человек получили ранения в результате вражеского обстрела жилого района Одессы.

Война •   •  9950 просмотра
В Одессе вражеский обстрел повредил 14 квартир и 7 человек получили ранения, из них 2 детей

Китай запускает масштабную программу стимулирования для развития отрасли электромобилей

Китай запускает масштабную программу стимулирования для поддержки развития отрасли электромобилей, продвижения энергоэффективного оборудования, а также стимулирования внутреннего потребления и инвестиций.

Экономика •   •  9854 просмотра
Китай запускает масштабную программу стимулирования для развития отрасли электромобилей

В Киеве работает противовоздушная оборона

В Киеве работают системы противовоздушной обороны, и жителям рекомендуется укрыться до окончания авианалета.

Война •   •  11704 просмотра
В Киеве работает противовоздушная оборона

В Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей призывают немедленно укрыться в убежищах гражданской обороны.

Война •   •  11971 просмотра
В Киеве и области объявлена воздушная тревога

российские Шахеды летят на Киев из Обухова

Военно-воздушные Силы Украины информируют о российских Шахедах, которые летят со стороны Обухова курсом на Киев.

Война •   •  12366 просмотра
российские Шахеды летят на Киев из Обухова