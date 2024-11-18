ЕС расширяет санкции против Ирана из-за военной поддержки рф: что предполагается

Совет ЕС принял новые ограничительные меры в отношении Ирана из-за поддержки Ираном российской агрессивной войны против Украины. Санкции включают запрет на экспорт компонентов для ракет и БПЛА и ограничения для портов и судоходных компаний, сообщили в понедельник в евроинституции, пишет УНН.

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«Сегодня Совет (ЕС) принял решение расширить сферу действия ограничительных мер ЕС из-за военной поддержки Ираном российской агрессивной войны против Украины, а также вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Эта дополнительная мера нацелена на использование судов и портов для передачи иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и связанных с ними технологий и компонентов», - говорится в сообщении.

Как указано, сегодняшнее решение «вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА».

ЕС также вводит запрет на транзакции, запрещающий любые транзакции с портами и шлюзами, принадлежащих, эксплуатируемых или контролируемых перечисленными лицами и организациями или используемых для передачи иранских БПЛА или ракет или связанных с ними технологий и компонентов в Россию. «Эта мера включает доступ к объектам портов и шлюзов, таких как Амирабад и Энзели, и предоставление любых услуг судам. Последнее следует понимать за исключением судов, нуждающихся в помощи по причинам безопасности на море, в гуманитарных целях или в связи с событиями, которые могут серьезно повлиять на здоровье и безопасность людей или окружающую среду», - сказано в сообщении.

Кроме того, как указано, Совет ЕС принял «ограничительные меры в отношении одного лица и четырех организаций после поставки Ираном ракет и беспилотников в Россию в поддержку ее агрессивной войны против Украины».

«Эти обозначения включают Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директора Мохаммада Резу Хиабани. IRISL является национальным морским перевозчиком Ирана, и в течение многих лет его суда участвовали в доставке беспилотников от имени ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана, включенного в список ЕС», - отметили в евроинституции.

Совет ЕС, как сообщается, также «включил в список три российские судоходные компании - MG Flot, VTS Broker и Arapax - суда которых участвуют в транспортировке иранского оружия и боеприпасов, включая компоненты БПЛА, через Каспийское море для снабжения российских войск, воюющих в Украине.

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