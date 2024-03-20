ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины

Европейский Союз подчеркнул свою решимость продолжать поддерживать энергетический сектор Украины, в том числе путем доставки необходимых энергетических товаров, оборудования, а также содействия повышению энергоэффективности и ускорения внедрения возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам 9-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Сообщается, что Совет ассоциации отметил выполнение Украиной всех технических требований для завершения процесса синхронизации украинской и европейской энергосистем и приобретения полноправного членства в ENTSO-E.

ЕС подчеркнул свою решимость продолжать поддерживать энергетический сектор Украины, в том числе путем доставки необходимых энергетических товаров, оборудования и экстренной помощи, а также содействие трансграничной торговле электроэнергией, повышение энергоэффективности и ускорение внедрения возобновляемых источников энергии. ЕС продолжит свою гуманитарную помощь и помощь в сфере гражданской защиты в Украине. - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Совет ассоциации приветствовал интерес Украины к участию в политике ЕС, а также подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Европейской Комиссией и Министерством здравоохранения Украины.

Немецкий тариф на газ ставит под угрозу энергетическую солидарность ЕС - еврокомиссар по энергетике