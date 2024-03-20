ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  34567 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  44511 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  110737 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  127566 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131415 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127185 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124969 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  232311 просмотра

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142896 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  232311 просмотра
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ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины

ЕС подчеркнул свою приверженность продолжению поддержки энергетического сектора Украины путем предоставления необходимых энергетических товаров и оборудования, содействия энергоэффективности и ускорения развертывания возобновляемых источников энергии.

Экономика •   •  6697 просмотра
ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины

Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС

Совет ассоциации между Украиной и ЕС отметил укрепление "дорог солидарности" для импорта/экспорта украинских товаров и улучшение сообщения между Украиной и ЕС.

Экономика •   •  6456 просмотра
Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС

"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию

Зеленский опроверг российские заявления о "великих державах" и подчеркнул важность каждой нации, пригласив все страны присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, чтобы положить конец войне России на условиях Украины и установить международный порядок, основанный на правилах.

Война •   •  7385 просмотра
"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию

россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны

россия использует спутниковые снимки западных компаний для нанесения ударов по Украине, а Министерство обороны готовит шаги по противодействию использованию россией космической разведки в войне против Украины.

Война •   •  6687 просмотра
россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны

Шмыгаль рассказал, когда по мнению Украины должны состояться переговоры о вступлении в ЕС

Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС до конца июня, сначала договорившись об открытии трех разделов, связанных с сельским хозяйством, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Экономика •   •  6594 просмотра
Шмыгаль рассказал, когда по мнению Украины должны состояться переговоры о вступлении в ЕС

В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника

Два российских разведывательных беспилотника были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны в Одесской области 20 марта 2023 года.

Война •   •  7422 просмотра
В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника

Украина ожидает в апреле поставки первых партий снарядов от чешской инициативы - Шмыгаль

Украина ожидает получить первые партии снарядов в рамках чешской инициативы по поставке одного миллиона снарядов в апреле, что обеспечит критически важными боеприпасами поле боя.

Война •   •  9176 просмотра
Украина ожидает в апреле поставки первых партий снарядов от чешской инициативы - Шмыгаль

Украина рассчитывает на 1,5 млрд евро второго транша из 50-миллиардной программы ЕС в апреле - Минфин

Украина рассчитывает получить второй транш в размере 1,5 миллиарда евро из 50-миллиардной программы Европейского Союза в апреле этого года.

Экономика •   •  8533 просмотра
Украина рассчитывает на 1,5 млрд евро второго транша из 50-миллиардной программы ЕС в апреле - Минфин

Переплатили 1,4 млн грн за реконструкцию лестницы и брусчатку на Подоле: будут судить заместителя директора КП

Заместителя директора "Инженерного центра" будут судить за растрату 1,4 млн грн во время реконструкции лестницы и тротуара в Подольском районе Киева.

Киев •   •  10308 просмотра
Переплатили 1,4 млн грн за реконструкцию лестницы и брусчатку на Подоле: будут судить заместителя директора КП

Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

Пять человек погибли и семеро получили ранения в результате сегодняшнего ракетного удара по одному из районов Харькова.

Общество •   •  10198 просмотра
Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти