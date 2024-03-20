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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины
ЕС подчеркнул свою приверженность продолжению поддержки энергетического сектора Украины путем предоставления необходимых энергетических товаров и оборудования, содействия энергоэффективности и ускорения развертывания возобновляемых источников энергии.
Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС
Совет ассоциации между Украиной и ЕС отметил укрепление "дорог солидарности" для импорта/экспорта украинских товаров и улучшение сообщения между Украиной и ЕС.
"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию
Зеленский опроверг российские заявления о "великих державах" и подчеркнул важность каждой нации, пригласив все страны присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, чтобы положить конец войне России на условиях Украины и установить международный порядок, основанный на правилах.
россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны
россия использует спутниковые снимки западных компаний для нанесения ударов по Украине, а Министерство обороны готовит шаги по противодействию использованию россией космической разведки в войне против Украины.
Шмыгаль рассказал, когда по мнению Украины должны состояться переговоры о вступлении в ЕС
Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС до конца июня, сначала договорившись об открытии трех разделов, связанных с сельским хозяйством, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника
Два российских разведывательных беспилотника были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны в Одесской области 20 марта 2023 года.
Украина ожидает в апреле поставки первых партий снарядов от чешской инициативы - Шмыгаль
Украина ожидает получить первые партии снарядов в рамках чешской инициативы по поставке одного миллиона снарядов в апреле, что обеспечит критически важными боеприпасами поле боя.
Украина рассчитывает на 1,5 млрд евро второго транша из 50-миллиардной программы ЕС в апреле - Минфин
Украина рассчитывает получить второй транш в размере 1,5 миллиарда евро из 50-миллиардной программы Европейского Союза в апреле этого года.
Переплатили 1,4 млн грн за реконструкцию лестницы и брусчатку на Подоле: будут судить заместителя директора КП
Заместителя директора "Инженерного центра" будут судить за растрату 1,4 млн грн во время реконструкции лестницы и тротуара в Подольском районе Киева.
Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти
Пять человек погибли и семеро получили ранения в результате сегодняшнего ракетного удара по одному из районов Харькова.