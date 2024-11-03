ЕС передал Киевщине почти 65 тыс. учебников для 5-6 классов - Кравченко
Киев • УНН
Киевская область получила от ЕС почти 65 тысяч учебников по информатике и искусству для 5-6 классов. Стоимость предоставленных учебников составляет более 4 миллионов гривен.
Киевская область получила от стран Европейского Союза почти 65 тыс. учебников для 5-6 классов, сообщил в воскресенье начальник КОВА Руслан Кравченко. Он отметил, что инициатива ЕС "Школьные учебники для Украины" финансируется в рамках европейской программы Erasmus+, передает УНН.
За средства международных партнеров профинансировали печать отдельных изданий учебников для 5 и 6 классов. Стоимость учебников, которые получили учебные заведения Киевщины - более 4 млн грн
В частности, школы Киевщины получили:
- учебник «Информатика» для 5 класса - 32 511 экз.
- учебник «Искусство» для 6 класса - 32 266 экз.
В этом году учебники школам Киевщины передали и другие международные партнеры - Япония и США.
Мы адаптировались к вызовам, которые возникли из-за российской агрессии. Строим современные и комфортные укрытия, увеличиваем количество школьных автобусов, активно проводим реформу школьного питания, восстанавливаем учебные заведения. И благодарны всем международным партнерам, которые поддерживают нас в этом. Эта помощь позволяет обеспечить доступ к обучению, современным технологиям и ресурсам, которые являются критически важными для развития детей
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