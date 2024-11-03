ЕС передал Киевщине почти 65 тыс. учебников для 5-6 классов - Кравченко

Киевская область получила от стран Европейского Союза почти 65 тыс. учебников для 5-6 классов, сообщил в воскресенье начальник КОВА Руслан Кравченко. Он отметил, что инициатива ЕС "Школьные учебники для Украины" финансируется в рамках европейской программы Erasmus+, передает УНН.

За средства международных партнеров профинансировали печать отдельных изданий учебников для 5 и 6 классов. Стоимость учебников, которые получили учебные заведения Киевщины - более 4 млн грн

В частности, школы Киевщины получили:

В этом году учебники школам Киевщины передали и другие международные партнеры - Япония и США.

Мы адаптировались к вызовам, которые возникли из-за российской агрессии. Строим современные и комфортные укрытия, увеличиваем количество школьных автобусов, активно проводим реформу школьного питания, восстанавливаем учебные заведения. И благодарны всем международным партнерам, которые поддерживают нас в этом. Эта помощь позволяет обеспечить доступ к обучению, современным технологиям и ресурсам, которые являются критически важными для развития детей