ЕС передал Киевщине почти 65 тыс. учебников для 5-6 классов - Кравченко

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 113544 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 128195 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 130002 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 149815 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 159463 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 147814 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 143750 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 201389 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132070 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 226225 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС передал Киевщине почти 65 тыс. учебников для 5-6 классов - Кравченко

ЕС передал Киевщине почти 65 тыс. учебников для 5-6 классов - Кравченко

Киев  •  УНН

10:33 • 1267 просмотра

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Киевская область получила от ЕС почти 65 тысяч учебников по информатике и искусству для 5-6 классов. Стоимость предоставленных учебников составляет более 4 миллионов гривен.

Киевская область получила от стран Европейского Союза почти 65 тыс. учебников для 5-6 классов, сообщил в воскресенье начальник КОВА Руслан Кравченко. Он отметил, что инициатива ЕС "Школьные учебники для Украины" финансируется в рамках европейской программы Erasmus+, передает УНН.

За средства международных партнеров профинансировали печать отдельных изданий учебников для 5 и 6 классов. Стоимость учебников, которые получили учебные заведения Киевщины - более 4 млн грн

- написал Кравченко в Facebook.

В частности, школы Киевщины получили:

  • учебник «Информатика» для 5 класса - 32 511 экз. 
  • учебник «Искусство» для 6 класса - 32 266 экз.

В этом году учебники школам Киевщины передали и другие международные партнеры - Япония и США. 

Мы адаптировались к вызовам, которые возникли из-за российской агрессии. Строим современные и комфортные укрытия, увеличиваем количество школьных автобусов, активно проводим реформу школьного питания, восстанавливаем учебные заведения. И благодарны всем международным партнерам, которые поддерживают нас в этом. Эта помощь позволяет обеспечить доступ к обучению, современным технологиям и ресурсам, которые являются критически важными для развития детей

- сказал начальник КОВА.

"Бок о бок всеукраинские школьные лиги": в новом сезоне принимают участие более трех тысяч команд из Киевщины1 ноября 2024, 14:35 • 14361 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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