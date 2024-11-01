"Бок о бок всеукраинские школьные лиги": в новом сезоне принимают участие более трех тысяч команд из Киевщины
Киев • УНН
Более трех тысяч команд из 555 учебных заведений Киевщины принимают участие в "Бок о бок всеукраинские школьные лиги". Соревнования будут проходить в семи видах спорта при поддержке олимпийских чемпионов.
В новом сезоне "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" принимают участие более 3 тысяч команд из 555 учебных заведений Киевщины. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
"Радуюсь, что все больше учеников выбирают активный образ жизни, стремясь развивать свои физические способности и командный дух. Всего в соревнованиях примут участие более 25 тысяч детей Киевщины. Наш регион лидирует по количеству регистраций, демонстрируя активность и жажду побед!" - сказал он.
Дети будут соревноваться в семи видах спорта: волейбол, баскетбол, футзал, спортивное ориентирование, черлиденг, регби-5 и гандбол.
Больше всего школьных команд зарегистрировано для соревнований по волейболу, футзалу и баскетболу. Белоцерковский район демонстрирует самые высокие показатели, представив 802 команды из 141 учебного заведения.
Кравченко сегодня встретился с координаторами соревнований в районах и нашими амбассадорами. Для поддержки и мотивации наших школьников присоединились областные амбассадоры, среди которых ветераны и ветеранки, а также участники и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр. Среди них - Ирина Коляденко, Илья Яременко, Евгений Омельчук, Ольга Бенда, Дмитрий Ловчинский, Алина Акобия-Грушина и Владимир Товкис.
"Благодарен каждому, потому что вы являетесь не только гордостью нашей Киевщины, но и примером для детей. Поддерживать наших спортсменов будет и талисман - Енот, который стал любимцем детей. Киевщина готова к новым спортивным вызовам! Участникам желаю успехов и побед! Уверен, что в этом году команды из Киевщины получат призовые места во всех видах спорта", - подчеркнул начальник Киевской ОВА.