ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  30223 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  102855 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  102942 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  158090 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207651 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213780 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205366 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159681 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151837 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131235 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"

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На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

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Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского - СМИ

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  211798 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  258863 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  260948 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  281416 просмотра

ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

Европейский Союз одобрил продление "торгового безвиза" для Украины, позволив беспошлинную и безквотную торговлю еще на один год, оказав важную поддержку украинским производителям, экспорту и экономике.

Экономика •   •  4486 просмотра
ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство

Во время российского наступления на Харьковщине оккупанты взяли в плен группу местных жителей. Некоторым удалось сбежать на подконтрольную Украине территорию, но часть оставались в российском плену.

Война •   •  3024 просмотра
На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство

В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"

В аннексированном Крыму суд приговорил пятерых граждан Украины к длительным срокам заключения от 11 до 16 лет за "шпионаж" в пользу Украины, обвинив их в сборе и передаче информации о передвижении российских войск украинской службе безопасности.

Война •   •  3453 просмотра
В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"

На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

Война •   •  4535 просмотра
На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один

Российские оккупанты усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранения получили несколько мирных жителей, что заставило их эвакуироваться.

Война •   •  4705 просмотра
Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один

Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы за жестокое убийство своей жены Салтанат Нукеновой, а его брат Бахытжан Байжанов получил 4 года за сокрытие убийства.

Новости Мира •   •  4503 просмотра
Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Клиническую больницу "Феофания", "Поликлинику №2" и бывшую "Поликлинику №1" предлагают передать в подчинение Минветеранов Украины

Государственную клиническую больницу "Феофания", Государственный "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" и Государственное учреждение "Поликлиника №2" призывают передать в подчинение министерства по делам ветеранов Украины.

Общество •   •  5836 просмотра
Клиническую больницу "Феофания", "Поликлинику №2" и бывшую "Поликлинику №1" предлагают передать в подчинение Минветеранов Украины

Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского - СМИ

Небольшой украинский банк "Альянс" может быть выведен с рынка Национальным банком из-за отказа выполнять свои обязательства по гарантии, выданной компании Игоря Коломойского для оплаты электроэнергии, полученной от "Укрэнерго", что привело к прямым убыткам для государственного предприятия.

Экономика •   •  5042 просмотра
Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского - СМИ

"Переход страны к военному коммунизму": в ОП объяснили, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в российском правительстве

Михаил Подоляк объяснил, что кремль все больше изолирует рф, переходит к милитаризованной экономике для "войны" и перераспределяет власть среди ближайшего окружения Путина. Также последние кадровые изменения свидетельствуют о растущем недоверии внутри путинского режима.

Новости Мира •   •  4480 просмотра
"Переход страны к военному коммунизму": в ОП объяснили, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в российском правительстве

Средняя температура в апреле этого года побила предыдущий рекорд 2016 года

Апрель 2024 года стал самым теплым апрелем за всю историю наблюдений в мире: температура была на 0,67°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,14°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. В то же время, это сопровождалось экстремальными погодными явлениями во всем мире.

Общество •   •  5032 просмотра
Средняя температура в апреле этого года побила предыдущий рекорд 2016 года