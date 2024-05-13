ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

Евросоюз окончательно одобрил продление действия так называемых автономных мер торговли ("торгового безвиза") для Украины еще на год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год", - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, одобрение "торгового безвиза" - важная поддержка для украинских производителей, экспорта и экономики.

"Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе", - добавил премьер.

Напомним

В марте постоянные представители ЕС приняли продление действия так называемых автономных мер торговли (торгового безвиза) для Украины на следующий год.

Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС ввел в июне 2022 года автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ для всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчивались 5 июня 2024 года.