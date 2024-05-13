ЄС схвалив продовження "торговельного безвізу" для України ще на рік
Київ • УНН
Європейський Союз схвалив продовження "торговельного безвізу" для України, дозволивши безмитну та безквотну торгівлю ще на один рік, надавши важливу підтримку українським виробникам, експорту та економіці.
Євросоюз остаточно схвалив продовження дії так званих автономних заходів торгівлі ("торговельного безвізу") для України ще на рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік", - написав Шмигаль у Telegram.
За його словами, схвалення "торговельного безвізу" - важлива підтримка для українських виробників, експорту та економіки.
"Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", - додав прем'єр.
Нагадаємо
У березні постійні представники ЄС ухвалили продовження дії так званих автономних заходів торгівлі (торговельного безвізу) для України на наступний рік.
Відразу після початку російської агресивної війни проти України ЄС запровадив у червні 2022 року автономні торговельні заходи, які дозволяють безмитний доступ для всіх українських товарів на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року та закінчувались 5 червня 2024 року.