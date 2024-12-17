ЕС обсудит с сирийскими повстанцами закрытие российских баз - Каллас
Киев • УНН
Европейский союз намерен поднять вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с повстанческими силами. Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас после встречи глав МИД в Брюсселе.
Европейский союз поднимет вопрос о закрытии российских баз в Сирии. Это связано с влиянием, которое имеет россия. Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Она отметила, что тему закрытия баз РФ в Тартусе и Хмеймиме в Сирии подняли ряд министров иностранных дел стран Евросоюза. Говорить об этом будут уже во время начальных контактов с повстанческими силами.
Многие министры иностранных дел подхватили это, чтобы сказать, что, знаете, это должно быть условием для нового руководства, чтобы оно также избавилось от российского влияния там, потому что это база, с которой они (рф - ред.) также ведут свою деятельность в отношении Африки и южных соседей. Поэтому мы поднимем этот вопрос с руководством, когда у нас будут встречи,
Напомним
Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против россии. Новые ограничительные меры направлены на ослабление возможностей рф вести агрессивную войну против Украины.