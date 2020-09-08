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ЕС ждет от властей Беларуси немедленного освобождения политзаключенных

Киев • УНН

 • 14380 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил “непрерывные произвольные аресты и задержания без объяснений по политическим мотивам” в Беларуси. Вечером в понедельник, 7 сентября, он опубликовал расширенное заявление на тему преследования оппозиционеров в этой стране, передает УНН.

ЕС ждет от властей Беларуси немедленного освобождения политзаключенных

Так, в заявлении были названы члены Координационного совета Мария Колесникова, Ирина Сухий, Андрей Егоров, представитель совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов, а также 633 участника мирного “Марша единства” 6 сентября, которые были задержаны, указал Боррель.

“Совершенно очевидно, что власти Беларуси продолжают запугивать и позволять запугивания граждан все более беззаконными способами, а также грубо нарушать свои внутренние законы и международные обязательства”, — говорится в заявлении.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам “до и после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа”, а также прекращения политических преследований. ЕС наложит санкции на лиц, причастных к насилию, репрессий и фальсификации результатов выборов, напомнил Боррель.

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Брюссель также ожидает от Минска инклюзивного диалога с белорусским народом при полном уважении его демократических и основных прав.

“Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, включая членов Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, депортации, произвольных арестов и насилия”, — говорится в тексте документа.

Боррель также напомнил о верховенстве закона и необходимости проведения “тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений”, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. О её местонахождении до сих пор ничего не известно. На связь также весь день не выходят Иван Кравцов и Антон Родненков. Ирина Сухий и Андрей Егоров были задержаны 6 сентября. Егоров находится в изоляторе временного содержания в Жодино, а Ирина Сухий — в изоляторе на улице Окрестина.

В свою очередь, в МИД Германии требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой.

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