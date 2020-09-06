Тіхановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем’єр-міністром Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться у Варшаві з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською наступної середи. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, пише “Польське радіо”, передає УНН.
“Ми, як польський уряд, хочемо поговорити з пані Тихановською, тому що ми вважаємо, що її голос дуже важливий у дискусіях щодо Білорусі і що її ніяк не можна пропустити в цьому діалозі, навпаки, вона повинна бути включена в цей діалог”, — наголосив заступник голови МЗС Польщі.
За його словами, темою переговорів стане поточна ситуація в Білорусі. Заступник міністра заявив, що “абсолютно не йдеться про втягнення в політичну суперечку, оскільки це внутрішня справа Білорусі”.
“Однак ми можемо бачити, що цей рух протесту вимагає масових змін, щоб голос білорусів, висловлений на виборах, був фактично врахований”, — сказав Яблонський.
Він додав, що Тихановська також зустрінеться з представниками білоруської діаспори в Польщі.
Як повідомляв УНН, Тіхановська закликала Радбез ООН направити в Білорусь моніторингову місію.