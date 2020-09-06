Тіхановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем’єр-міністром Польщі

“Ми, як польський уряд, хочемо поговорити з пані Тихановською, тому що ми вважаємо, що її голос дуже важливий у дискусіях щодо Білорусі і що її ніяк не можна пропустити в цьому діалозі, навпаки, вона повинна бути включена в цей діалог”, — наголосив заступник голови МЗС Польщі.

За його словами, темою переговорів стане поточна ситуація в Білорусі. Заступник міністра заявив, що “абсолютно не йдеться про втягнення в політичну суперечку, оскільки це внутрішня справа Білорусі”.

“Однак ми можемо бачити, що цей рух протесту вимагає масових змін, щоб голос білорусів, висловлений на виборах, був фактично врахований”, — сказав Яблонський.

Він додав, що Тихановська також зустрінеться з представниками білоруської діаспори в Польщі.

Як повідомляв УНН, Тіхановська закликала Радбез ООН направити в Білорусь моніторингову місію.