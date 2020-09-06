Тихановская обсудит ситуацию в Беларуси с премьер-министром Польши

"Мы, как польское правительство, хотим поговорить с госпожой Тихановской, потому что мы считаем, что ее голос очень важен в дискуссиях по Беларуси и ее никак нельзя упустить в этом диалоге, наоборот, она должна быть включена в этот диалог", - подчеркнул замглавы МИД Польши.

По его словам, темой переговоров станет текущая ситуация в Беларуси. Заместитель министра заявил, что "абсолютно не идет речь о вовлечении в политический спор, поскольку это внутреннее дело Беларуси".

"Однако мы можем видеть, что это движение протеста требует массовых изменений, чтобы голос белорусов, выраженный на выборах, был фактически учтен", - сказал Яблонский.

Он добавил, что Тихановская также встретится с представителями белорусской диаспоры в Польше.

Как сообщал УНН, Тихановская призвала Совбез ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию.