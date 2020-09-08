ЄС чекає від влади Білорусі негайного звільнення політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель засудив “безперервні довільні арешти і затримання без пояснень з політичних мотивів” в Білорусі. Увечері в понеділок, 7 вересня, він опублікував розширену заяву на тему переслідування опозиціонерів в цій країні, передає УНН.
Так, у заяві були названі члени Координаційної ради Марія Колесникова, Ірина Сухій, Андрій Єгоров, речник ради Антон Родненков та виконавчий секретар Іван Кравцов, а також 633 учасника мирного “Маршу єдності” 6 вересня були затримані, вказав Боррель.
“Цілком очевидно, що влада Білорусі продовжує залякувати і дозволяти залякування громадян все більш беззаконними способами, а також грубо порушувати свої внутрішні закони і міжнародні зобов’язання”, — йдеться у заяві.
Глава європейської дипломатії підкреслив, що Євросоюз очікує від білоруської влади негайного звільнення всіх затриманих за політичними мотивами “до і після сфальсифікованих президентських виборів 9 серпня”, а також припинення політичних переслідувань. ЄС накладе санкції на осіб, причетних до насильства, репресій і фальсифікації результатів виборів, нагадав Боррель.
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Брюссель також очікує від Мінська інклюзивного діалогу з білоруським народом при повній повазі його демократичних та основних прав.
“Громадянське суспільство і учасники дискусій про майбутнє Білорусі, включаючи членів Координаційної ради, повинні бути захищені від залякування, депортації, довільних арештів і насильства”, — йдеться в тексті документа.
Боррель також нагадав про верховенство закону і необхідність проведення “ретельного і прозорого розслідування всіх передбачуваних порушень”, щоб притягнути винних до відповідальності.
Вранці 7 вересня в центрі Мінська невідомими було викрадено Марію Колесникову. Про її місцезнаходження досі нічого не відомо. На зв’язок також весь день не виходять Іван Кравцов та Антон Родненков. Ірина Сухій та Андрій Єгоров були затримані 6 вересня. Єгоров знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання в Жодіно, а Ірина Сухий — в ізоляторі на вулиці Окрестина.
У свою чергу, у МЗС Німеччини вимагають від Мінська уточнити місцеперебування Колесникової.