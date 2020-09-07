У МЗС Німеччини вимагають від Мінська уточнити місцеперебування Колесникової

Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини також закликав владу Білорусі звільнити всіх політичних в’язнів.

“Ми вимагаємо ясності щодо місцезнаходження, а також звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі”, — наводить слова міністра видання Bild. “Тривалі затримання і репресії, в тому числі щодо членів Координаційної ради, неприйнятні”, — наголосив Маас.

“Будь-хто, хто бачить кадри мирних демонстрацій з Мінська, не може заплющувати очі на те, що люди вимагають змін в політиці та стилі керівництва”, — додав Маас.

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З осудом насильства з боку білоруських силовиків щодо демонстрантів у Білорусі, зокрема, виступив верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він різко засудив викрадення і затримання представників білоруської опозиції.

Перед цим білоруські опозиціонери повідомили про викрадення членкині Координаційної ради (КР) опозиції Марії Колесникової. За даними ЗМІ, цього дня у центрі Мінська невідомі посадили Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Також у понеділок зник виконавчий секретар КР Іван Кравцов та опозиціонер Антон Родненков, який теж є членом КР.