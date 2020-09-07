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У МЗС Німеччини вимагають від Мінська уточнити місцеперебування Колесникової

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив глибоку стурбованість через повідомлення про викрадення білоруської опозиціонерки Марії Колесникової. Про це він сказав у понеділок, 7 вересня, в коментарі для німецького видання Bild, передає УНН із посиланням на DW.

У МЗС Німеччини вимагають від Мінська уточнити місцеперебування Колесникової

Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини також закликав владу Білорусі звільнити всіх політичних в’язнів.

“Ми вимагаємо ясності щодо місцезнаходження, а також звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі”, — наводить слова міністра видання Bild. “Тривалі затримання і репресії, в тому числі щодо членів Координаційної ради, неприйнятні”, — наголосив Маас.

“Будь-хто, хто бачить кадри мирних демонстрацій з Мінська, не може заплющувати очі на те, що люди вимагають змін в політиці та стилі керівництва”, — додав Маас.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол України повернувся до Білорусі, але двосторонні контакти поки “на паузі”

З осудом насильства з боку білоруських силовиків щодо демонстрантів у Білорусі, зокрема, виступив верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він різко засудив викрадення і затримання представників білоруської опозиції.

Перед цим білоруські опозиціонери повідомили про викрадення членкині Координаційної ради (КР) опозиції Марії Колесникової. За даними ЗМІ, цього дня у центрі Мінська невідомі посадили Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Також у понеділок зник виконавчий секретар КР Іван Кравцов та опозиціонер Антон Родненков, який теж є членом КР.

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