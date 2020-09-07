Посол України повернувся до Білорусі, але двосторонні контакти поки “на паузі”

На запитання ЗМІ, як далі будуть будуватися відносини Києва та Мінська, посол Ігор Кизим відповів: “Як вже зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі офіційні контакти між нашими країнами „поставлені на паузу“. Водночас подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі та Росії”.

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Нагадаємо, 17 серпня вперше в історії МЗС викликало посла у Білорусі на консультації до Києва.

Також нагадаємо, напередодні у зверненні до учасників мітингу на його підтримку Лукашенко, поміж іншого, заявив, що у разі якщо білоруси "загублять першого президента" - це буде початок кінця, і вони будуть "стояти на колінах, як в Україні".