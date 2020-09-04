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Кулеба про відносини з Білорусю: на кожну риторику буде словесна відповідь, на дію – дієва

Київ • УНН

 • 13829 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. На кожну риторику, що стосуватиметься України буде надана словесна відповідь, на кожні дії стосовно України - дієва. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Кулеба про відносини з Білорусю: на кожну риторику буде словесна відповідь, на дію – дієва

"Посол України у Білорусі все ще знаходиться на консультаціях у Києві після того, як я викликав його на ці консультації. На цьому тижні він був у Верховній Раді, де відбулася нарада з приводу відносин з Білорусю. Що стосується заяв, то коли я сказав про жорсткі дії. Що ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, а не на словах", - зазначив він.

За словами Кулеби, ситуація у Білорусі нагнітається і висуваються нереальні версії щодо участі України у розхитуванні ситуації у країні.

"Білорусь. Ми бачимо як нагнітається, на жаль, з білоруського боку і з російського боку риторика, висилаються абсолютно фантасмагоричні версії і стосовно начебто участі України у розхитуванні ситуації у Білорусі, що звісно є неправдою, і фантасмагоричні версії щодо отруєння Навального, то риторики багато, ми чітко реагуємо на ці речі. Посла Білорусі вчора ми не викликали. Позавчора я особисто коментував слова Сергія Лаврова на конференції з білоруським колегою, в яких він обвинуватив Україну в надсиланні 200 екстремістів до Білорусі", - додав він.

Так, посол Білорусі був викликаний через віддачу "Вагнеревців" Росії.

"Вчора була друга хвиля цих заяв, ми ж не будемо кожне слово коментувати, тому вчора ми видали коментар МЗС з цього приводу. На кожну риторику буде відповідь словесна, а на кожну дію буде вже відповідь дієва. Коли Білорусь віддала "Вагнеревців" Росії, то це було ключовим моментом для ухвалення мною рішення про виклик Посла на консультації, а вже заяви не дружні, які лунали, вони були додатковими аргументами, але не основним", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада за участі викликаного посла України у Білорусі Ігоря Кизима щодо ситуації в Республіці Білорусь, яка склалась після президентських виборів 9 серпня.

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