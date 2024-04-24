Ермак: ожидаем, что Байден уже сегодня подпишет помощь Украине

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак надеется, что президент США Джо Байден может подписать закон о помощи Украине уже сегодня. Об этом руководитель ОП в среду сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас остался последний шаг - это подписание этого законопроекта президентом Байденом. Вчера, накануне голосования, я говорил с советником по национальной безопасности Джейком Саливаном, и он заверил, что этот законопроект будет немедленно подписан, как только окажется на столе у президента Байдена. Понимаем, есть разница во времени в семь часов, но ожидаем сегодня этого подписания - сказал Ермак.

Также он отметил, что украинские военные, министр обороны, Главком - на постоянном контакте с партнерами, и они знают, что нам необходимо.

"Уровень сотрудничества между военными ведомствами наших стран дает абсолютно четкую веру в то, что в этом большом пакете будут все наименования, о которых мы все время говорим", - добавил он.

Напомним

Конгресс США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, включающий выделение почти 61 миллиарда долларов для Украины и который президент Байден обещает немедленно подписать, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину, уже на этой неделе.