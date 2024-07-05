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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 22:18  •  2273 просмотра

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Андрей Ермак, Глава Офиса Президента Украины, встретился с членами Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, чтобы обсудить насущные вопросы, решения для укрепления экономики страны и оценить прогресс в выполнении предложений Совета.

Встретился с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Сегодня глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. На встрече обсудили насущные вопросы и решения, направленные на усиление экономики страны, а также оценили ход реализации предложений Совета.

Очень важно, чтобы даже в тяжелых условиях войны бизнес мог развиваться и работать

- подчеркнул Андрей Ермак.

Он также выразил благодарность за совместную работу и отметил необходимость продолжать работать с соответствующим темпом для выполнения всех планов.

Должны работать в дальнейшем, чтобы выполнить все наши планы

- отметил Андрей Ермак.

Был представлен список проблем: в ОП заявили о встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства1 февраля 2024, 18:49 • 29732 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Экономикаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
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