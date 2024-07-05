Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Встретился с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Сегодня глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. На встрече обсудили насущные вопросы и решения, направленные на усиление экономики страны, а также оценили ход реализации предложений Совета.

Очень важно, чтобы даже в тяжелых условиях войны бизнес мог развиваться и работать - подчеркнул Андрей Ермак.

Он также выразил благодарность за совместную работу и отметил необходимость продолжать работать с соответствующим темпом для выполнения всех планов.

Должны работать в дальнейшем, чтобы выполнить все наши планы - отметил Андрей Ермак.

Был представлен список проблем: в ОП заявили о встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства