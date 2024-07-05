Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения
Киев • УНН
Андрей Ермак, Глава Офиса Президента Украины, встретился с членами Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, чтобы обсудить насущные вопросы, решения для укрепления экономики страны и оценить прогресс в выполнении предложений Совета.
Встретился с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Сегодня глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. На встрече обсудили насущные вопросы и решения, направленные на усиление экономики страны, а также оценили ход реализации предложений Совета.
Очень важно, чтобы даже в тяжелых условиях войны бизнес мог развиваться и работать
Он также выразил благодарность за совместную работу и отметил необходимость продолжать работать с соответствующим темпом для выполнения всех планов.
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