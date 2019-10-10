Ермак должен был стать вице-премьер-министром - Президент

"Я был уверен, что именно господин Ермак поможет мне скоординировать все силы - и правоохранительные органы, а вы знаете, что обмен просто так не делается. Это юридические, профессиональные, разные вещи, которые нужно делать. Он международный юрист, понимает в этом вопросе. Он должен был быть, я это решение просто еще не принял, он должен был быть изначально человеком, который мог стать вице-премьером по вопросам оккупированных территорий. С самого начала у него должна была быть такая должность. Но я понимал, что мы будем возвращать наших пленных, и может так случиться, что в правовом поле неправильно, чтобы вице-премьер-министр занимался таким общением с той стороной", - сказал Зеленский.

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Напомним, Зеленский назначил своего помощника Ермака в наблюдательный совет "Укроборонпрома".