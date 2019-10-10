Єрмак мав стати віце-прем’єр-міністром - Президент

“Я був впевнений, що саме пан Єрмак допоможе мені скоординувати всі сили — і правоохоронні органи, а ви знаєте, що обмін просто так не робиться. Це є юридичні, фахові, різні речі, які треба робити. Він міжнародний юрист, який знається в цьому питанні. Він мав бути, я це рішення просто ще не прийняв, він мав бути з самого початку людиною, який міг стати віце-прем’єр-міністром з питань окупованих територій. З самого початку у нього мала бути така посада. Але я розумів, що ми будемо повертати наших полонених, і може так статись, що у правовому полі неправильно, щоб віце-прем’єр-міністр займався таким спілкуванням з тією стороною”, - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський призначив свого помічника Єрмака у наглядову раду "Укроборонпрому".