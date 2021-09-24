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Енин: к расследованию покушения на Шефира привлекли ФБР

Енин: к расследованию покушения на Шефира привлекли ФБР

Киев  •  УНН

 • 18451 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки предложили Украине свою помощь в расследовании покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира. Украина согласилась принять помощь от ФБР США. Об этом в эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.

Цитата

“Мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс”, - заявил Енин.

Детали

По словам первого советника министра внутренних дел, Украина приняла предложение от Америки, чтобы в украинском и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме расследование.

Добавим

Енин также сообщил, что следователи воображаемый портрет преступника, который стрелял в автомобиль Шефира.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел сообщал , что пули, которыми стреляли в автомобиль первого помощника Президента, были венгерского производства.

Также, в радиусе нескольких километров от места покушения на Шефира, правоохранители нашли труп .

Контекст

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машинапершого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают.

Как стало известно УНН, водитель Сергея Шефира во время покушения получил огнестрельное ранение бедра и перелом бедренной кости.

Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в деле о покушении на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа, расследование продолжается.

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