Єнін: до розслідування замаху на Шефіра залучили ФБР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сполучені Штати Америки запропонували Україні свою допомогу в розслідуванні замаху на першого помічника Президента Сергія Шефіра. Україна погодилася прийняти допомогу від ФБР США . Про це в ефірі програми “Свобода слова” Савіка Шустера розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає УНН.
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“Ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема, ФБР, співпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, йде процес”, — заявив Єнін.
Деталі
За словами першого радника міністра внутрішніх справ, Україна прийняла пропозицію від Америки, щоб в українців та іноземних колег не виникало сумнівів у об’єктивності, неупередженості та професіоналізмі розслідування.
Додамо
Єнін також повідомив, що слідчі мають уявний портрет злочинця, який стріляв в автомобіль Шефіра.
Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ повідомляв, що кулі, якими стріляли в автомобіль першого помічника Президента, були угорського виробництва.
Також, у радіусі кількох кілометрів від місця замаху на Шефіра, правоохоронці знайшли труп.
Контекст
22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна машинапершого помічника Президента Сергія Шефіра.
В результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують.
Як стало відомо УНН, водій Сергія Шефіра під час замаху отримав вогнепальне поранення стегна та перелом стегнової кістки.
Як заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, у справі про замах на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра буде створена спільна слідча група, розслідування триває.