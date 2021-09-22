Кулі, якими поранили водія Шефіра, – угорського виробництва

Цитата

“Ми вилучили з тіла потерпілого кулі. Це калібр 7,62. Бачимо спеціалізовані набої. Такі набої не випускалися на території України, і фактично не використовувалися раніше на території України. Це виробництво Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення в Україну, та потенційних постачальників”, - розповів Єнін.

Деталі

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, за допомогою собак, та інших криміналістичних технік, правоохоронцям та криміналістам було вилучено більше 20 гільз, також 12 куль вразило автомобіль.

“Хотів би звернути увагу на те, що кулями пронизано фактично все тіло автомобіля. І, на щастя, ми маємо лише поранення водія. Це чітко також підтверджує і те, що це був звичайний автомобіль, та це ніякий не броньований автомобіль. Автомобіль рухався. Ми вже підтвердили той факт, що стрільба відбувалася не чергою, а одиночними пострілами. На щастя, у водія спрацював інстинкт збереження”, - додав Єнін

Контекст

Сьогодні, 22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра.

В результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують.

Як стало відомо УНН, водій Сергія Шефіра під час замаху отримав вогнепальне поранення стегна та перелом стегнової кістки.

Як заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, у справі про замах на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра буде створена спільна слідча група, розслідування триває.