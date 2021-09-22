Пули, которыми ранили водителя Шефира, - венгерского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пули, которыми был обстрелян автомобиль помощника Президента Сергея Шефира, и ранен его водителя, не выпускают и не используют в Украине. Место их производства - Венгрия. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.
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“Мы изъяли из тела потерпевшего шара. Это калибр 7,62. Видим специализированные патроны. Такие патроны не выпускались на территории Украины, и фактически не использовались ранее на территории Украины. Это производство Венгрии. Мы стараемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину, и потенциальных поставщиков”, - рассказал Енин.
Детали
По словам первого заместителя министра внутренних дел, с помощью собак, и других криминалистических техник, правоохранителям и криминалистам было изъято более 20 гильз, также 12 шаров поразило автомобиль.
“Хотел бы обратить внимание на то, что пулями пронизано фактически все тело автомобиля. И, к счастью, мы имеем лишь ранения водителя. Это четко также подтверждает и то, что это был обычный автомобиль, и это никакой не бронированный автомобиль. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили тот факт, что стрельба происходила не очередь, а одиночными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт сохранения”, — добавил Енин.
Контекст
Сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.
В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают.
Как стало известно УНН, водитель Сергея Шефира во время покушения получил огнестрельное ранение бедра и перелом бедренной кости.
Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в деле о покушении на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа , расследование продолжается.