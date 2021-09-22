Пули, которыми ранили водителя Шефира, - венгерского производства

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пули, которыми был обстрелян автомобиль помощника Президента Сергея Шефира, и ранен его водителя, не выпускают и не используют в Украине. Место их производства - Венгрия. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.