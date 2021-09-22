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Пули, которыми ранили водителя Шефира, - венгерского производства

Пули, которыми ранили водителя Шефира, - венгерского производства

Киев  •  УНН

 • 19809 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пули, которыми был обстрелян автомобиль помощника Президента Сергея Шефира, и ранен его водителя, не выпускают и не используют в Украине. Место их производства - Венгрия. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.

Цитата

“Мы изъяли из тела потерпевшего шара. Это калибр 7,62. Видим специализированные патроны. Такие патроны не выпускались на территории Украины, и фактически не использовались ранее на территории Украины. Это производство Венгрии. Мы стараемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину, и потенциальных поставщиков”, - рассказал Енин.

Детали

По словам первого заместителя министра внутренних дел, с помощью собак, и других криминалистических техник, правоохранителям и криминалистам было изъято более 20 гильз, также 12 шаров поразило автомобиль.
“Хотел бы обратить внимание на то, что пулями пронизано фактически все тело автомобиля. И, к счастью, мы имеем лишь ранения водителя. Это четко также подтверждает и то, что это был обычный автомобиль, и это никакой не бронированный автомобиль. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили тот факт, что стрельба происходила не очередь, а одиночными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт сохранения”, — добавил Енин.

Контекст

Сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают.

Как стало известно УНН, водитель Сергея Шефира во время покушения получил огнестрельное ранение бедра и перелом бедренной кости.

Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в деле о покушении на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа , расследование продолжается.

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