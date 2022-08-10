Единственно правильное решение: Кулеба об отставках из Amnesty из-за несогласия с отчетом об ВСУ

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"Я воздаю должное мужеству всех сотрудников Amnesty International, которые решили уйти из-за вводящего в заблуждение отчета об Украине. Трудное решение, чтобы принять, но единственно нравственно правильное. Использование бренда Amnesty International для искажения реальности и игры на руку российской пропаганде недопустимо", - отметил Кулеба в Twitter.

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Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

The Times в редакционной статье назвало отчет Amnesty International путинской пропагандой.

Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", вызванные ее последним отчетом по Украине, но заявила, что не отказывается от выводов, изложенных в отчете.

Ряд работников организации в мире ушли с должностей.