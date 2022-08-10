Єдино правильне рішення: Кулеба про відставки з Amnesty через незгоду зі звітом про ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Голова МЗС України Дмитро Кулеба оцінив відставки низки працівників правозахисної організації Amnesty International через незгоду зі звітом про ЗСУ, зазначивши, що це єдино морально правильне рішення, пише УНН.
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"Я віддаю належне мужності всіх співробітників Amnesty International, які вирішили піти через звіт про Україну, що вводить в оману. Важке рішення, щоб ухвалити, але єдино морально правильне. Використання бренду Amnesty International для спотворення реальності та гри на руку російській пропаганді є неприпустимим", - зазначив Кулеба у Twitter.
Доповнення
Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.
Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".
Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".
The Times в редакційній статті назвало звіт Amnesty International путінською пропагандою.
Amnesty International вибачилася за "страждання та гнів", викликані її останнім звітом щодо України, але заявила, що не відмовляється від висновків, викладених у звіті.
Низка працівників організації по світу пішли з посад.