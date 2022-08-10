Єдино правильне рішення: Кулеба про відставки з Amnesty через незгоду зі звітом про ЗСУ

Цитата

"Я віддаю належне мужності всіх співробітників Amnesty International, які вирішили піти через звіт про Україну, що вводить в оману. Важке рішення, щоб ухвалити, але єдино морально правильне. Використання бренду Amnesty International для спотворення реальності та гри на руку російській пропаганді є неприпустимим", - зазначив Кулеба у Twitter.

Доповнення

Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.

Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

The Times в редакційній статті назвало звіт Amnesty International путінською пропагандою.

Amnesty International вибачилася за "страждання та гнів", викликані її останнім звітом щодо України, але заявила, що не відмовляється від висновків, викладених у звіті.

Низка працівників організації по світу пішли з посад.