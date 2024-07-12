С момента запуска еЧерги в августе 2023 года уже 100 тысяч автобусов пересекли границу по онлайн-записи в системе еЧерга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобновления.

Детали

По данным ведомства, услуга доступна на 28 пунктах пропуска. На 16 из них перевозчики выбирают время пересечения границы автобусом в соответствии с расписанием движения. Это все пункты пропуска с Румынией, всего их пять, десять - с Молдовой, и "Ягодин - Дорогуск" с Польшей.

Еще на 12 пунктах пропуска система работает по принципу "регистрируйся и езжай". Это помогает фиксировать нагрузку на границу и верифицировать выполнение автобусных маршрутов.

В Минобновлении указали, что впоследствии возможность выбирать время пересечения границы будет распространена и на другие пункты пропуска.

Как сообщается, с момента запуска еЧерги в августе 2023 года более половины автобусов пересекли границу с Польшей - более 61 тысячи пересечений границы. Также 13 тысяч раз автобусы пересекли пункты пропуска с Румынией и более 12 тысяч - с Молдовой.

Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз