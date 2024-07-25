Уже 100 тысяч автобусов пересекли границу Украины по онлайн-записи в системе "єЧерга", 61% из них - на границе с Польшей. Услуга доступна на 28 пунктах пропуска, с возможностью выбрать время пересечения на 16 из них. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в четверг, пишет УНН.

С августа прошлого года уже 100 тысяч автобусов пересекли границу по онлайн-записи в системе "єЧерга". Это более 61 тысячи пересечений границы с Польшей, 13 тысяч с Румынией и более 12 тысяч с Молдовой - сообщили в Агентстве восстановления в соцсетях.

Систему масштабировали в феврале 2024 года - услуга стала доступной на 28 пунктах пропуска. На 16 из них перевозчики могут выбирать время пересечения границы автобусом в соответствии с его расписанием движения. Это все пять пунктов пропуска с Румынией, десять пунктов пропуска с Молдовой и "Ягодин - Дорогуск" с Польшей, который модернизируют для ускорения пересечения границы, указали в ведомстве.

"На остальных КПП регистрация в системе происходит по принципу "регистрируйся и езжай". Это дает возможность анализировать нагрузку на границу и верифицировать выполнение автобусных маршрутов. Впоследствии возможность выбирать время пересечения границы распространим и на другие пункты пропуска. Ключевая цель - предупредить длительное ожидание пассажиров в физических очередях перед пунктами пропуска", - отметили в агентстве.

Дополнение

Услуга "єЧерга" распространяется на регулярные и нерегулярные международные перевозки пассажиров. Перевозки осуществляют лицензированные перевозчики в соответствии с разрешениями или журналами регистрации путевых листов пассажиров Interbus.