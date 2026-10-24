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Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии

Киев • УНН

 • 1956 просмотра

Новый закон разрешает усыновлять дальних родственников-мужчин для сохранения монархии. Принцесса Айко не сможет унаследовать престол.

Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии
Фото: Kyodo

Непопулярные поправки к закону об императорском доме в Японии, ужесточающие правила престолонаследия только по мужской линии, вступили в силу в субботу, 24 октября. Ожидается, что новые правила принесут исторические изменения в 1500-летнюю историю японской монархии. Об этом УНН пишет со ссылкой на AP.

Детали

Изменения включают разрешение на усыновление дальних родственников мужского пола, выросших среди простолюдинов, чтобы они стали членами королевской семьи и отцами будущих наследников, а также разрешение принцессам сохранять свой королевский статус после вступления в брак с простолюдинами.

Однако пересмотренный закон запрещает чрезвычайно популярной дочери императора Нарухито, 24-летней принцессе Айко, стать его преемницей, а ее будущим детям — даже стать членами королевской семьи.

Критики утверждают, что поправки дискриминируют людей по признаку их семейного происхождения или пола и оказывают давление на молодых членов королевской семьи с целью рождения потомства мужского пола.

Управление императорского дома Японии заявило, что чиновники изучают способы реализации этих мер.

Правило наследования только по мужской линии означает, что престол должен перейти к младшему брату императора Акисино, а затем к его 20-летнему племяннику, принцу Хисахито. Следующим в очереди после него идет 90-летний дядя императора.

Пересмотренный закон разрешает усыновление неженатых потомков мужского пола в возрасте 15 лет и старше — дальних императорских родственников, но только по отцовской линии — в ветвь королевской семьи.

План заключается в том, чтобы найти кандидатов из семей, отказавшихся от своего королевского статуса в 1947 году, что в то время должно было облегчить послевоенное финансовое бремя для монархии. Четыре из 11 таких семей сохранились, но они, по словам чиновников, отделены от Нарухито как минимум 36 поколениями после отделения от общего предка по мужской линии 600 лет назад.

Усилия правительства, направленные на то, чтобы мужчины из королевских семей становились императорами, вызвали критику.

Консервативные ученые говорят, что существует ряд кандидатов, но пока никто не выдвинул свою кандидатуру, и многие скептически относятся к тому, что кто-либо согласится. Эксперты также ставят под сомнение отсутствие прозрачности в процессе отбора.

Принцессы могут оставаться членами королевской семьи после замужества, но с оговорками.

Ранее принцессы, вышедшие замуж за простолюдина, должны были отказаться от своего королевского статуса и покинуть королевскую семью. Последней, кто сделал это, хотя и добровольно, была Мако, одна из двух племянниц Нарухито, которая вышла замуж за своего университетского бойфренда в 2021 году и переехала в США, где он стал юристом.

Пять незамужних принцесс, включая Айко и ее 31-летнюю кузину Како, теперь могут выбирать, оставаться ли им членами королевской семьи после замужества.

Это изменение призвано предотвратить уход женщин из королевской семьи, позволяя им продолжать свою работу и помогать выполнять официальные обязанности по мере старения и угасания императорской династии.

Однако эксперты говорят, что эффект будет ограниченным, поскольку закон не предоставляет королевский статус их будущим мужьям и детям.

Запрет на предоставление мужчинам и детям королевского статуса — это явная попытка предотвратить наследование по материнской линии, заявил Хидея Каваниси, профессор Университета Нагои и эксперт по монархии. 

Почетный император Японии Акихито празднует 90-й день рождения23.12.23, 05:30 • 59230 просмотров

Юлия Шрамко

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