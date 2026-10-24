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Японія вводить історичні зміни для 1500-річної імператорської монархії

Київ • УНН

 • 2390 перегляди

Новий закон дозволяє усиновлювати далеких родичів-чоловіків для збереження монархії. Принцеса Айко не зможе успадкувати престол.

Японія вводить історичні зміни для 1500-річної імператорської монархії
Фото: Kyodo

Непопулярні поправки до закону про імператорський дім у Японії, що посилюють правила престолонаслідування тільки по чоловічій лінії, набули чинності в суботу, 24 жовтня. Очікується, що нові правила принесуть історичні зміни до 1500-річної історії японської монархії. Про це УНН пише з посиланням на AP.

Деталі

Зміни включають дозвіл на усиновлення далеких родичів чоловічої статі, вихованих у простолюдинах, для того, щоб вони стали членами королівської родини та батьками майбутніх спадкоємців, а також дозвіл принцесам зберігати свій королівський статус після заміжжя з простолюдинами.

Однак переглянутий закон забороняє надзвичайно популярній дочці імператора Нарухіто, принцесі Айко, 24 років, стати його наступницею, а її майбутнім дітям навіть стати членами королівської родини.

Критики стверджують, що поправки дискримінують людей за ознакою їхнього сімейного походження або статі та чинять тиск на молодих членів королівської родини з метою народження потомства чоловічої статі.

Адміністрація імператорського дому Японії заявила, що чиновники вивчають способи реалізації цих заходів.

Правило спадкування лише за чоловічою лінією означає, що лінія повинна перейти до молодшого брата імператора Акісіно, потім до його 20-річного племінника принца Хісахіто. Наступним у черзі після нього йде 90-річний дядько імператора.

Переглянутий закон дозволяє усиновлення неодружених нащадків чоловічої статі у віці 15 років і старших, далеких імператорських родичів — але тільки за батьківською лінією — у гілку королівської сім'ї.

План полягає в тому, щоб знайти кандидатів із сімей, які відмовилися від свого королівського статусу в 1947 році, що на той час мало полегшити повоєнний фінансовий тягар для монархії. Чотири з 11 таких сімей збереглися, але вони, за словами чиновників, відокремлені від Нарухіто щонайменше на 36 поколінь після відокремлення від загального предка по чоловічій лінії 600 років тому.

Зусилля уряду щодо забезпечення того, щоб чоловіки з королівських сімей робили імператорів-чоловіків, викликали критику.

Консервативні вчені кажуть, що є низка кандидатів, але поки що ніхто не висунув свою кандидатуру, і багато хто скептично ставиться до того, чи хтось зголоситься. Експерти також ставлять під сумнів відсутність прозорості в процесі відбору.

Принцеси можуть залишатися членами королівської сім'ї після заміжжя, але із застереженнями.

Раніше принцеси, які вийшли заміж за простолюдина, мали відмовитися від свого королівського статусу і залишити королівську родину. Останньою, хто зробила це, хоч і добровільно, була Мако, одна з двох племінниць Нарухіто, яка вийшла заміж за свого університетського бойфренда у 2021 році та переїхала до США, де він став юристом.

П'ять незаміжніх принцес, включаючи Айко та її кузину Како, 31 рік, тепер можуть обирати, чи залишатися їм членами королівської родини після заміжжя.

Зміна покликана запобігти тому, щоб жінки йшли з королівської сім'ї, дозволяючи їм продовжувати свою роботу і допомагати у виконанні офіційних обов'язків у міру старіння та занепаду імператорської династії.

Проте експерти кажуть, що ефект буде обмеженим, оскільки закон не надає королівського статусу їхнім майбутнім чоловікам та дітям.

Заборона на присвоєння чоловікам та дітям королівського статусу – це явна спроба запобігти спадкуванню по материнській лінії, заявив Хідея Каванісі, професор Нагойського університету та експерт із монархії. 

Почесний імператор Японії Акіхіто святкує 90-й день народження23.12.23, 05:30 • 59230 переглядiв

Юлія Шрамко

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