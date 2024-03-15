Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

Япония планирует пересмотреть строгие правила экспорта оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.

Детали

Правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее партнер по коалиции партия Комэй в пятницу пришли к согласию об изменении правил при соблюдении некоторых условий. Каждый отдельный случай экспорта, а также экспорт в третью страну будут требовать одобрения кабинета министров.

Экспорт будет ограничен истребителем следующего поколения. Истребители могут быть отправлены только в страны, подписавшие оборонные соглашения с Японией, и не вовлеченные в вооруженные конфликты.

Ожидается, что кабинет министров утвердит план позже в этом месяце.

Напомним

Япония и США обсуждают сотрудничество с целью предоставления Украине большего количества боеприпасов, что потенциально ослабит ограничения Токио на военный экспорт и поможет расширить американский арсенал вооружений для Украины.