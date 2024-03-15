Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
tokioТокио
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  103395 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  105820 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  111815 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  104509 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125388 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119396 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128415 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141286 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128293 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127389 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Новости по теме
Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

  •  7248 просмотра
В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

  •  8205 просмотра
Биткоин падает после достижения исторического максимума

Биткоин падает после достижения исторического максимума

  •  9330 просмотра
В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер

В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер

  •  10175 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73

Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73

  •  10752 просмотра
В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности

В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности

  •  8548 просмотра
"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников

"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников

  •  11034 просмотра
Украинские фристайлисты завоевали три медали на Кубке Европы в швейцарском Айроло

Украинские фристайлисты завоевали три медали на Кубке Европы в швейцарском Айроло

  •  7192 просмотра
В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер

В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер

  •  8974 просмотра
Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп

Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп

  •  8280 просмотра

Популярные

Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

  •  67071 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

  •  109434 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

  •  112330 просмотра
Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

  •  113202 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  140768 просмотра

Публикации

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

  •  109434 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  140768 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  219911 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  254432 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  276613 просмотра

Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

Япония планирует пересмотреть свои строгие правила оборонного экспорта, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, странам, которые подписали оборонные соглашения с Японией и не участвуют в вооруженных конфликтах.

Новости Мира •   •  7248 просмотра
Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

Жительница хмао, рф бросил бутылку с зажигательной смесью в стационарный ящик для голосования на президентских выборах. Возгорание успели пресечь, пишут российские сми.

Новости Мира •   •  8205 просмотра
В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

Биткоин падает после достижения исторического максимума

После достижения нового исторического максимума в $73 803 биткоин упал на 7,72% до $67 320 менее чем за сутки, при этом большинство основных криптовалют также потеряли в цене.

Экономика •   •  9330 просмотра
Биткоин падает после достижения исторического максимума

В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер

Более 200 жителей Одессы сдали кровь и еще сотни людей стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим из-за ракетной атаки рф.

Общество •   •  10175 просмотра
В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер

Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73

По данным министра внутренних дел, количество жертв российской ракетной атаки на Одессу возросло до 73: 16 человек погибли, в том числе спасатель, и 73 получили ранения.

Война •   •  10752 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73

В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности

Молдова вместе с НАТО провела учения Coherent Resilience 2024, направленные на повышение устойчивости своей критически важной энергетической инфраструктуры к кибер- и гибридным угрозам.

Новости Мира •   •  8548 просмотра
В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности

"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников

Правительство Украины приняло постановление, которое определяет порядок предоставления комплексной медицинской, реабилитационной, психологической и социальной поддержки военнослужащим и гражданским лицам, освобожденным из плена в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Общество •   •  11034 просмотра
"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников

Украинские фристайлисты завоевали три медали на Кубке Европы в швейцарском Айроло

Украинские фристайлисты завоевали три медали, среди которых одна золотая, на Кубке Европы по лыжной акробатике в швейцарском Айроло.

спорт •   •  7192 просмотра
Украинские фристайлисты завоевали три медали на Кубке Европы в швейцарском Айроло

В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер

В результате российской ракетной атаки на Одессу 16 человек погибли, 55 были ранены, из них 10 получили серьезные ранения, в том числе работники аварийно-спасательных служб и гражданские лица.

Война •   •  8974 просмотра
В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер

Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп

Правительство планирует принять законопроект о повышении акцизов на табачные изделия, который должен заработать с 1 июля 2024 года и постепенным повышением до минимального уровня ЕС до 2028 года.

Экономика •   •  8280 просмотра
Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп