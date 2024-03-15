Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам
Япония планирует пересмотреть свои строгие правила оборонного экспорта, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, странам, которые подписали оборонные соглашения с Японией и не участвуют в вооруженных конфликтах.
В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"
Жительница хмао, рф бросил бутылку с зажигательной смесью в стационарный ящик для голосования на президентских выборах. Возгорание успели пресечь, пишут российские сми.
Биткоин падает после достижения исторического максимума
После достижения нового исторического максимума в $73 803 биткоин упал на 7,72% до $67 320 менее чем за сутки, при этом большинство основных криптовалют также потеряли в цене.
В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер
Более 200 жителей Одессы сдали кровь и еще сотни людей стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим из-за ракетной атаки рф.
Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73
По данным министра внутренних дел, количество жертв российской ракетной атаки на Одессу возросло до 73: 16 человек погибли, в том числе спасатель, и 73 получили ранения.
В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности
Молдова вместе с НАТО провела учения Coherent Resilience 2024, направленные на повышение устойчивости своей критически важной энергетической инфраструктуры к кибер- и гибридным угрозам.
"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников
Правительство Украины приняло постановление, которое определяет порядок предоставления комплексной медицинской, реабилитационной, психологической и социальной поддержки военнослужащим и гражданским лицам, освобожденным из плена в результате вооруженной агрессии россии против Украины.
Украинские фристайлисты завоевали три медали на Кубке Европы в швейцарском Айроло
Украинские фристайлисты завоевали три медали, среди которых одна золотая, на Кубке Европы по лыжной акробатике в швейцарском Айроло.
В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер
В результате российской ракетной атаки на Одессу 16 человек погибли, 55 были ранены, из них 10 получили серьезные ранения, в том числе работники аварийно-спасательных служб и гражданские лица.
Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп
Правительство планирует принять законопроект о повышении акцизов на табачные изделия, который должен заработать с 1 июля 2024 года и постепенным повышением до минимального уровня ЕС до 2028 года.