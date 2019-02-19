"Если вас охватила ностальгия - ваше время истекло": памяти Лагерфельда посвящается
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Карл Лагерфельд заявил, что не любит дней рождений и смотрит в будущее. УНН собрал для вас в видео интересные факты и кадры с известным дизайнером, который умер на 86 году жизни.
“Забудьте о прошлом. Если вас охватила ностальгия, то ваше время истекло. Мы должны сами подстраиваться под настоящее, если уж оно не подстраивается под нас”, — говорил Лагерфельд.
Как сообщал УНН, модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни. Причиной стал рак поджелудочной железы.
Директор студии модного дизайна Chanel Виржини Виар заменила умершего сегодня Карла Лагерфельда на посту креативного директора компании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть Лагерфельда: реакция мировых звезд на потерю иконы стиля