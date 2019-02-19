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“Якщо вас охопила ностальгія — ваш час закінчився”: пам’яті Лагерфельда присвячується

“Якщо вас охопила ностальгія — ваш час закінчився”: пам’яті Лагерфельда присвячується

Київ • УНН

 • 12655 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Карл Лагерфельд заявляв, що не любить днів народжень та дивиться в майбутнє. УНН зібрав для вас у відео цікаві факти та кадри з відомим дизайнером, який помер на 86-році життя.

“Забудте про минуле. Якщо вас охопила ностальгія, то ваш час закінчився. Ми повинні самі підлаштовуватися під сьогодення, якщо вже воно не підлаштовується під нас”, — Казав Лагерфельд.

Як повідомляв УНН, модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя. Причиною став рак підшлункової залози.
Директор студії модного дизайну Chanel Виржині Віар замінила померлого сьогодні Карла Лагерфельда на посаді креативного директора компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смерть Лагерфельда: реакція світових зірок на втрату ікони стилю

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