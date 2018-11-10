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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107241 просмотра

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8 марта, 10:25 • 114489 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146302 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137348 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172540 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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Если РПЦ хочет и в дальнейшем действовать в Украине, то должна отказаться от бренда УПЦ - Вятрович

Киев  •  УНН

 • 10866 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Если Русская православная церковь хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться - РПЦ. Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, передает УНН.

"Если эта церковь (РПЦ - ред.) хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться - РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране", - отметил Вятрович.

Напомним, Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также о смене названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на "Русскую православную церковь" в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Вселенском патриархате заявили, что в Украине больше не существует УПЦ МП

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

В свою очередь Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

По его словам, объединение трех церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.

Ранее сообщалось, что после получения Томоса УПЦ МП будут называть РПЦ.

В УПЦ МП заявили, что возможно переименование украинской церкви будет считаться "обычным рейдерством".

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