Если РПЦ хочет и в дальнейшем действовать в Украине, то должна отказаться от бренда УПЦ - Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Если Русская православная церковь хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться - РПЦ. Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, передает УНН.
"Если эта церковь (РПЦ - ред.) хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться - РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране", - отметил Вятрович.
Напомним, Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также о смене названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на "Русскую православную церковь" в Украине.
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Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
В свою очередь Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.
По его словам, объединение трех церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.
Ранее сообщалось, что после получения Томоса УПЦ МП будут называть РПЦ.
В УПЦ МП заявили, что возможно переименование украинской церкви будет считаться "обычным рейдерством".