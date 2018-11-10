Якщо РПЦ хоче й надалі діяти в Україні, то має відмовитись від бренду УПЦ - В'ятрович

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Якщо Російська православна церква хоче продовжувати свою діяльність в Україні, саме так вона має називатися - РПЦ. Про це голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив під час чату із українцями, передає УНН.