Якщо РПЦ хоче й надалі діяти в Україні, то має відмовитись від бренду УПЦ - В'ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Якщо Російська православна церква хоче продовжувати свою діяльність в Україні, саме так вона має називатися - РПЦ. Про це голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив під час чату із українцями, передає УНН.
"Якщо ця церква (РПЦ - ред.) хоче продовжувати свою діяльність в Україні, саме так вона має називатися - РПЦ. Всі прекрасно розуміють, що ця церква не є Українською православною церквою і не може використовувати той бренд, який вона використовувала понад 25 років в нашій країні", - наголосив В’ятрович.
Нагадаємо, Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви Української православної церкви (Московського патріархату) на “Російську православну церкву” в Україні.
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Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
У свою чергу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об’єднання трьох церков.
За його словами, об’єднання трьох церков — УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.
Раніше повідомлялось, що після отримання Томосу УПЦ МП називатимуть РПЦ.
В УПЦ МП заявили, що можливе перейменування української церкви буде вважатися "звичайним рейдерством".