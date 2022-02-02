“Я жопу рву за всех, блин”: НАБУ опубликовало видео с разговорами “слуги” Кузьминых, которого поймали на взятке

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Появилось оперативное видео в рамках расследования в отношении нардепа от “Слуги народа” Сергея Кузьминых, которого поймали на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ и САП.

Детали

На видео зафиксированы встречи между представителем компании и Кузьминых.



В САП сообщается, что во время досудебного расследования установлено, что депутат получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, а именно обеспечение победы в ряде тендеров по закупке оборудования за счет бюджета, что проводило КП “Больница № 2 им. В. П. Павлусенко” Житомирского городского совета“.

В соответствии с ранее согласованными договоренностями, в 2021 году был проведен тендер на закупку медицинского оборудования на общую сумму более 40 млн гривен, среди которых МРТ, системы ультразвуковой диагностики и лапароскопический набор для хирургических процедур.

Цитата

“Уже после оплаты больницей стоимости оборудования, идет речь о системе ультразвуковой диагностики, депутат попросил передать ему за содействие в победе 558 тыс. гривен, что составляет 30% от суммы договора”, — говорится в сообщении.

По версии следствия, депутат в дальнейшем планировал применить такую схему и после перечисления больницей средств в соответствии с другими договорами - 37,5 млн гривен, что составляет 30% от стоимости оборудования для проведения МРТ и более 398 тыс. гривен — от стоимости лапароскопического набора для хирургических процедур.

В САП напомнили, что 28 января 2022 года нардеп был разоблачен “на горячем”, сразу после передачи ему 558 тыс. гривен оговоренных средств.

31 января 2022 года Генеральным прокурором составлено и подписано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины указанному народному депутату.

Дополнения

Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП.

Напомним, Кузьминых задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличности у жены.

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