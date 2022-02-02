“Я жопу рву за всех, блин”: НАБУ опубликовало видео с разговорами “слуги” Кузьминых, которого поймали на взятке

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Появилось оперативное видео в рамках расследования в отношении нардепа от “Слуги народа” Сергея Кузьминых, которого поймали на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ и САП.