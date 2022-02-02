“Я жопу рву за всіх, блін”: НАБУ опублікувало відео з розмовами “слуги” Кузьміних, якого спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З'явилось оперативне відео у межах розслідування щодо нардепа від “Слуги народу” Сергія Кузьміних, якого спіймали на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ та САП.
Деталі
На відео зафіксовані зустрічі між представником компанії та Кузьміних.
У САП повідомляється, що під час досудового розслідування встановлено, що депутат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП “Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка” Житомирської міської ради“.
Відповідно до раніше узгоджених домовленостей, у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур.
Цитата
“Вже після оплати лікарнею вартості обладнання, йде мова про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. гривень, що складає 30% від суми договору”, — йдеться в повідомленні.
За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів — 37,5 млн гривень, що складає 30% від вартості обладнання для проведення МРТ та понад 398 тис. гривень — від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.
У САП нагадали, що 28 січня 2022 року нардепа було викрито “на гарячому”, одразу після передачі йому 558 тис. гривень обумовлених коштів.
31 січня 2022 року Генеральним прокурором складено та підписано повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України вказаному народному депутату.
Доповнення
Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП.
Нагадаємо, Кузьміних задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.