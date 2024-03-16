"Я бы с радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять российское Теткино на Мелитополь

Рано говорить об обмене российского села Теткино Курской области на временно оккупированный Мелитополь. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По его данным, российские добровольцы не собираются заканчивать в ближайшее время.

"Будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, сил у них достаточно есть. Что будет дальше - покажет время", - сказал он.

При этом глава разведки оценил бои повстанцев с российской армией как "решение внутренних вопросов россиян": "Да, нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но что те, что другие - русские".

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Накануне военный "Легиона россии" отметил, что есть желание сделать обмен - российские добровольцы отдают село Теткино Курской области в обмен на освобождение Мелитополя.

"Я слышал и видел такой факт. Я бы с радостью, как там будет - увидим. Думаю, что рано для этого", - прокомментировал Буданов.

Глава ГУР добавил, что российские добровольцы помогают украинцам с самого начала, теперь "мы попробуем помочь им". Они были во многих горячих точках.

"Мы попытаемся помочь им по мере наших возможностей", - отметил Буданов.

В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются