В Легионе "Свобода России" анонсировали массированный удар по военным объектам в белгороде

В Легионе "Свобода России" анонсировали массированный удар по военным объектам и позициям вс рф в белгороде. Российские Telegram-каналы уже сообщают, что на белгородщине громко, передает УНН.

"Внимание! Уважаемые жители белгорода и области! Сегодня в 17:00 будет нанесен массированный удар по военным объектам и позициям ссс рф в белгороде. Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно пройти в укрытие! Вы не должны стать живым щитом для путинских силовиков. Берегите себя и ваших близких", - говорится в заявлении Легиона "Свобода России".

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