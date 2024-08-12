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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взятка в полмиллиона долларов: экс-заместителя министра энергетики отправили под стражу с залогом в 25 млн грн

Взятка в полмиллиона долларов: экс-заместителя министра энергетики отправили под стражу с залогом в 25 млн грн

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 16:57  •  3967 просмотра

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Экс-заместитель министра энергетики Александра Хейлу, задержанного на взятке в $500 тыс, взят под стражу до 8 октября. Суд установил залог в размере 25 миллионов гривен.

Экс-заместителя министра энергетики Александра Хейлу, которого задержали на взятке, отправили под стражу до 8 октября с правом внести залог 25 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание ВАКС.

Детали 

Следственный судья постановил: удовлетворить ходатайство частично, применить к подозреваемому Хейла Александра Валерьевича меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого Хейла Александра Валерьевича определить до 8 октября 2024 года. Определить подозреваемому Хейлу залог в размере 25 млн гривен

- заявил судья.

Напомним

НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины".

В связи с этим Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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