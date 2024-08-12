Взятка в полмиллиона долларов: экс-заместителя министра энергетики отправили под стражу с залогом в 25 млн грн

Экс-заместителя министра энергетики Александра Хейлу, которого задержали на взятке, отправили под стражу до 8 октября с правом внести залог 25 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание ВАКС.

Детали

Следственный судья постановил: удовлетворить ходатайство частично, применить к подозреваемому Хейла Александра Валерьевича меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого Хейла Александра Валерьевича определить до 8 октября 2024 года. Определить подозреваемому Хейлу залог в размере 25 млн гривен - заявил судья.

Напомним

НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины".

В связи с этим Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины.