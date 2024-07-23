Правоохранители сообщили прокурору Офиса Генерального прокурора о подозрении в подстрекательстве к взятке в размере 170 тыс. долл. США за закрытие уголовного производства. Об этом пишет УНН со ссылкой на САП.

Детали

По данным следствия, подозреваемый склонил предпринимателя к даче взятки прокурору по делу о незаконном отчуждении должностными лицами имущества в пользу частного общества.

Согласно разработанному алгоритму прокурор в производстве должен был обеспечить предоставление заключения судебной экспертизы об отсутствии материального ущерба, после чего уголовное производство должно было быть закрыто и как следствие отменены аресты имущества с запретом осуществления строительства.

Прокурорів Офісу Генпрокурора викрили на хабарі у 170 тис. дол., одного затримали і повідомили про підозру - НАБУ

На сегодня указанному прокурору сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Досудебное расследование продолжается - подытожили в САП.

Напомним

Высший антикоррупционный суд отправил под арест прокурора Офиса Генпрокурора, уличенного на взятке в 170 тыс. долл. с возможностью залога в размере 4 млн грн.