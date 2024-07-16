Прокуроров Офиса Генпрокурора разоблачили на взятке в 170 тыс. долл., одного задержали и сообщили о подозрении - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили прокуроров Офиса Генерального прокурора на получении взятки в размере 170 000 долларов США за вопрос закрытия уголовного дела, а одного прокурора задержали и сообщили ему о подозрении, сообщили во вторник в НАБУ, пишет УНН.

НАБУ и САП разоблачили прокуроров Офиса Генерального прокурора на получении неправомерной выгоды в размере 170 тыс. долл. США за принятие решения о закрытии уголовного производства. Один из прокуроров задержан после получения неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины - сообщили в НАБУ в соцсетях.

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам преступления, указали в бюро.

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