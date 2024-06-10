Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше: есть погибший и раненый

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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polshaПольша
Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  29615 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  82437 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  100718 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  101052 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  103672 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101306 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  98258 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175514 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174790 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

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85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ

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"Там, конечно, истерика" - Юсов о реакции россиян на разрешение бить по рф западным вооружением

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Вражеский дрон атаковал Никополь: есть травмированный

Вражеский дрон атаковал Никополь: есть травмированный

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Председатель ВР примет участие в саммите глав парламентов Польши и стран Балтии: обсудят поддержку Украины

Председатель ВР примет участие в саммите глав парламентов Польши и стран Балтии: обсудят поддержку Украины

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В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

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Публикации

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Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  230553 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  233717 просмотра
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Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  236587 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  235026 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  220896 просмотра

Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше: есть погибший и раненый

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в центре ракетного топлива оружейного завода Mesko в Скаржиско-каменной, Польша, после чего произошел пожар, который позже был потушен.

Новости Мира •   •  7556 просмотра
Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше: есть погибший и раненый

На Киевщине перекрыли движение по мосту на пути в Чернигов: как объехать

Движение транспорта перекрыто на мосту автодороги Р-69 в селе Хотяновка Киевской области из-за повреждений, полученных в результате боевых действий, действуют объездные пути, и планируется возобновить движение через параллельную понтонную переправу.

Общество •   •  7213 просмотра
На Киевщине перекрыли движение по мосту на пути в Чернигов: как объехать

85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ

85 бывших осужденных из Ровенской области прошли необходимые процедуры и будут защищать территориальную целостность Украины в составе Сил обороны.

Война •   •  9820 просмотра
85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ

"Там, конечно, истерика" - Юсов о реакции россиян на разрешение бить по рф западным вооружением

Российские пропагандисты, военные и гражданские лица впадают в истерику из-за разрешения бить по российской федерации западным оружием, говорит представитель ГУР.

Война •   •  9565 просмотра
"Там, конечно, истерика" - Юсов о реакции россиян на разрешение бить по рф западным вооружением

Вражеский дрон атаковал Никополь: есть травмированный

45-летний мужчина был ранен осколками в результате атаки вражеского беспилотника в Никополе Днепропетровской области.

Война •   •  10385 просмотра
Вражеский дрон атаковал Никополь: есть травмированный

Председатель ВР примет участие в саммите глав парламентов Польши и стран Балтии: обсудят поддержку Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук посетит Польшу 10-11 июня для участия в саммите парламентских лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, посвященном усилению поддержки Украины.

политика •   •  11591 просмотра
Председатель ВР примет участие в саммите глав парламентов Польши и стран Балтии: обсудят поддержку Украины

В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

По данным Верховного суда, за первые 5 месяцев 2024 года 343 украинцев подали на банкротство. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Экономика •   •  9342 просмотра
В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб

Служба безопасности Украины задержала 19-летнего жителя Одессы за то, что он шпионил за военными и медицинскими объектами в Одесской и Житомирской областях для фсб России, предоставляя информацию для возможных ракетных ударов.

Война •   •  10487 просмотра
Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб

На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок

Во Львовской области в результате столкновения автомобилей на автодороге Бибрка-Бурштын пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка.

Криминал и ЧП •   •  7982 просмотра
На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок

Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы

40-летнему мужчине в Киеве грозит до 5 лет тюремного заключения за то, что он собрался на капот полицейской машины, повредил его и ударил сотрудника полиции по лицу во время комендантского часа.

Киев •   •  9232 просмотра
Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы