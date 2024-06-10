Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше: есть погибший и раненый

Взрыв произошел на оружейном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменная Скаржиско-Каменная в центральной Польше. После взрыва вспыхнул пожар. Один человек погиб, еще один получил ранения. Это работники завода, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Взрыв произошел в центре ракетного топлива на заводе, пишет издание.

Внутри было два человека, третий человек на момент взрыва был снаружи-он не пострадал.

Жизнь одного человека спасти не удалось. Пострадавший-59-летний мужчина.

"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", - подтвердила президент завода Эльжбета Сренявская в комантаре RMF FM.

Руководство завода выясняет, что произошло. Там все контролируется, потому что это современный центр, отметила президент.

Пожар, возникший после взрыва, уже потушили. Пострадавшего "скорая" доставила в больницу. Угрозы его жизни нет.

На месте также работает полиция. "Мы под наблюдением прокурора объясним обстоятельства этого драматического события",-сказал RMF FM пресс-офицер местной полиции Ярослав Гвуздзь.

Также на заводе Mesko была создана специальная группа для расследования причин трагедии.

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