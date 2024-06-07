В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие

В японском городе Осака в результате взрыва на судостроительном заводе пострадали семь рабочих. Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

В полиции сообщили, что в момент взрыва в доке проводились сварочные и очистные работы с использованием газа.

Причина взрыва неизвестна.

Пожар, возникший в результате взрыва, удалось потушить через два часа, но часть судна, в частности двигатель, была уничтожена.

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