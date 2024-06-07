В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  107223 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102295 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  99563 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  95001 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  69395 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие

Семь рабочих получили ранения в результате взрыва на судоверфи в Осаке, Япония, во время сварочных и очистных работ с использованием газа.

Новости Мира •   •  11757 просмотра
В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие

Зеленский на следующей неделе посетит Германию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию 11 июня, чтобы выступить в парламенте Германии и принять участие в конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством иностранных дел Германии.

Война •   •  15350 просмотра
Зеленский на следующей неделе посетит Германию

В Черном море 1 вражеский корабль-Генштаб

По данным Генерального штаба, в Черном море находится 1 вражеский корабль, а в Азовском - 10, с 3 носителями крылатых ракет "Калибр", способных запускать до 24 ракет.

Война •   •  13342 просмотра
В Черном море 1 вражеский корабль-Генштаб

На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России

Из-за российской атаки на промышленном объекте в Киевской области возник пожар, при этом системы противовоздушной обороны работали, и сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  15746 просмотра
На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России

7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

Во Всемирный день безопасности пищевых продуктов страны проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о важности безопасного питания и профилактики пищевых отравлений, от которых ежегодно умирает более 400 000 человек.

УНН Lite •   •  18415 просмотра
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США

Россия направляет военные корабли, включая атомную подводную лодку и фрегат, на Кубу для проведения военно-морских учений вблизи берегов Соединенных Штатов.

Война •   •  18902 просмотра
Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США

Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину

НАТО не планирует направлять военный персонал в Украину, но продолжают предоставлять Украине оружие и долгосрочную финансовую поддержку.

Война •   •  31642 просмотра
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Хмельницкой области около 4: 00 утра 7 июня, вероятно, они были вызваны российскими крылатыми ракетами и боевыми беспилотниками, нацеленными на этот район.

Война •   •  18211 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США

США раскритиковали Китай за то, что он не принял участия во Всемирном саммите мира в Швейцарии в связи с вторжением России в Украину, заявив, что присутствие Пекина было бы полезным.

Война •   •  44627 просмотра
Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США

Венгрия защищает импорт российского газа, несмотря на критику США

Венгрия по-прежнему сильно зависит от российского газа, получая 4,5 миллиарда кубометров в год в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году, несмотря на попытки Запада отказаться от российских энергоресурсов в условиях войн Путина.

Экономика •   •  18128 просмотра
Венгрия защищает импорт российского газа, несмотря на критику США